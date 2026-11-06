Американский миллиардер Илон Маск может одним из первых дистанцироваться от президента США Дональда Трампа после поражения республиканцев на выборах в Конгресс. Предприниматель, вложивший значительные средства в поддержку партии, попытается сократить политические и финансовые риски и наладить отношения с демократами. Такой прогноз в беседе с kp.ru дал профессор факультета политологии МГУ Андрей Манойло.

«Ну а первые, кто начнёт бежать из окружения американского президента – представители бизнеса. Например, Илон Маск, крупнейший донор предвыборной кампании республиканцев, начнёт оптимизировать свои потери и выстраивать отношения с демократами», — считает эксперт.

По оценке Манойло, проигрыш на промежуточных выборах грозит Трампу не только потерей поддержки влиятельных союзников, но и масштабными расследованиями. Демократы, получившие контроль над обеими палатами Конгресса, смогут инициировать парламентские проверки, запрашивать документы и вызывать представителей администрации на слушания.

Политолог полагает, что оппоненты президента используют эти возможности для давления на его окружение. Особое внимание может быть уделено деловым связям семьи Трампа, криптовалютным проектам и государственным контрактам крупных компаний. Под проверки рискуют попасть и предприятия Маска.

Одновременно, по словам Манойло, дистанцироваться от главы Белого дома могут его политические союзники. Эксперт считает, что вице-президент Джей Ди Вэнс уже стремится отмежеваться от Трампа. Внутри Республиканской партии после выборов действительно усилилась критика президента, которого некоторые однопартийцы винят в провале кампании.

Американист Малек Дудаков также допустил серьёзные кадровые перестановки в администрации. По его прогнозу, в ближайшее время может последовать волна отставок, а одним из кандидатов на увольнение станет глава Пентагона Пит Хегсет. Эксперт считает, что его могут сделать ответственным за неудачи военной операции против Ирана.

Ранее Life.ru сообщал о подготовке демократами расследований против Трампа, Маска и сотрудников Белого дома. По данным Reuters, законодатели намерены проверить деятельность администрации президента и связанных с ней представителей бизнеса после перехода Конгресса под контроль Демократической партии.