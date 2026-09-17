Над Калужской областью силы ПВО уничтожили 28 беспилотников ВСУ

Силы противовоздушной обороны уничтожили 28 украинских беспилотников над территорией Калужской области. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал, разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша. По его словам, дроны были сбиты вечером сразу над несколькими муниципальными округами области.

«Сегодня вечером силами ПВО уничтожены ещё 28 БПЛА над территориями Жиздринского, Жуковского, Износковского, Кировского, Козельского, Людиновского, Малоярославецкого, Мещовского, Мосальского, Перемышльского, Сухиничского, Ульяновского, Ферзиковского и Хвастовичского муниципальных округов, а также на окраине Калуги», — написал глава региона.

Сейчас на местах работают оперативные службы. Специалисты проверяют территории и оценивают возможные последствия атаки. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры.

Ранее Life.ru писал, что в Брянской области несколько человек получили ранения после атаки беспилотников на село Меленск. Среди пострадавших оказался глава Стародубского муниципального округа Александр Подольный, который прибыл на место после первого удара и попал под повторную атаку. Региональные власти сообщили, что пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.