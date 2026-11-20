В Ростовской области минувшей ночью уничтожили беспилотники в трёх городах и двух районах. Под ударом оказались Таганрог, Шахты и Новошахтинск, а также Неклиновский и Зимовниковский районы. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. В регионе продолжает действовать запрет на фото- и видеосъёмку атак беспилотников, а также публикацию таких материалов в интернете.