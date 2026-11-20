Над Калужской областью за ночь 20 ноября уничтожили 16 беспилотников
Обложка © Telegram / Минобороны России
В Калужской области за ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 16 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
По его данным, БПЛА сбили над территориями Бабынинского, Боровского, Дзержинского, Износковского, Перемышльского, Спас-Деменского и Юхновского муниципальных округов.
На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
В Ростовской области минувшей ночью уничтожили беспилотники в трёх городах и двух районах. Под ударом оказались Таганрог, Шахты и Новошахтинск, а также Неклиновский и Зимовниковский районы. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. В регионе продолжает действовать запрет на фото- и видеосъёмку атак беспилотников, а также публикацию таких материалов в интернете.