Российские силы противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотников над Калужской областью в ночь на 10 ноября. Воздушные цели перехватили в двух муниципальных округах, сообщил губернатор Владислав Шапша в своём Telegram-канале.

«В течение ночи силами ПВО уничтожены 5 БПЛА над территориями Людиновского и Спас-Деменского муниципальных округов», — написал глава региона.

По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал. Повреждений объектов инфраструктуры также не зафиксировано.

На местах уничтожения беспилотников работают оперативные группы. Специалисты обследуют территории и уточняют возможные последствия ночного налёта.

Ранее Life.ru сообщал об отражении атаки восьми украинских беспилотников на Севастополь. По словам губернатора Михаила Развожаева, воздушные цели нейтрализовали силы ПВО и мобильные огневые группы. В результате налёта никто из местных жителей не пострадал, повреждений городской инфраструктуры также не зафиксировали.