Над Калужской областью за ночь сбили пять украинских беспилотников
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
Российские силы противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотников над Калужской областью в ночь на 10 ноября. Воздушные цели перехватили в двух муниципальных округах, сообщил губернатор Владислав Шапша в своём Telegram-канале.
«В течение ночи силами ПВО уничтожены 5 БПЛА над территориями Людиновского и Спас-Деменского муниципальных округов», — написал глава региона.
По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал. Повреждений объектов инфраструктуры также не зафиксировано.
На местах уничтожения беспилотников работают оперативные группы. Специалисты обследуют территории и уточняют возможные последствия ночного налёта.
Ранее Life.ru сообщал об отражении атаки восьми украинских беспилотников на Севастополь. По словам губернатора Михаила Развожаева, воздушные цели нейтрализовали силы ПВО и мобильные огневые группы. В результате налёта никто из местных жителей не пострадал, повреждений городской инфраструктуры также не зафиксировали.
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