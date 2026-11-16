Российские силы противовоздушной обороны уничтожили 44 беспилотника над Калужской областью за вечер 15 ноября и минувшую ночь. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений инфраструктуры, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

Воздушные цели перехватили сразу в пяти муниципальных округах: Боровском, Жуковском, Кировском, Малоярославецком и Сухиничском. Кроме того, беспилотники были уничтожены на окраине Калуги. На местах работают оперативные группы, отметил глава региона.

Ранее Life.ru сообщал, что за минувший вечер и ночь над Тульской областью уничтожили 19 украинских беспилотников. По данным губернатора Дмитрия Миляева, вечером 15 ноября силы ПВО сбили девять дронов, а ночью — ещё десять. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и повреждений зданий и инфраструктуры.