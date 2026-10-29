Над Калужской областью за вечер и ночь уничтожили 170 беспилотников ВСУ

Масштабная атака беспилотников затронула Калужскую область: с вечера 28 октября до утра 29 октября силы противовоздушной обороны уничтожили над регионом 170 БПЛА. На местах работают оперативные группы, которые оценивают возможные последствия налёта. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших, разрушений инфраструктуры также не зафиксировано. Данные о последствиях атаки могут уточняться по мере обследования территорий.

«За вчерашний вечер и минувшую ночь над территорией Калужской области силами ПВО уничтожены 170 БПЛА», — написал глава региона.

Шапша также сообщил, что оперативные службы продолжают работу на местах. Жителям рекомендуют следить за официальными сообщениями властей и соблюдать меры безопасности, пока сохраняется режим беспилотной опасности. На данный момент информация о повреждении жилых домов, промышленных объектов или других сооружений не поступала. Ситуация остаётся на контроле региональных служб.