Над Калужской областью за вечер и ночь уничтожили 170 беспилотников ВСУ
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Масштабная атака беспилотников затронула Калужскую область: с вечера 28 октября до утра 29 октября силы противовоздушной обороны уничтожили над регионом 170 БПЛА. На местах работают оперативные группы, которые оценивают возможные последствия налёта. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших, разрушений инфраструктуры также не зафиксировано. Данные о последствиях атаки могут уточняться по мере обследования территорий.
«За вчерашний вечер и минувшую ночь над территорией Калужской области силами ПВО уничтожены 170 БПЛА», — написал глава региона.
Шапша также сообщил, что оперативные службы продолжают работу на местах. Жителям рекомендуют следить за официальными сообщениями властей и соблюдать меры безопасности, пока сохраняется режим беспилотной опасности. На данный момент информация о повреждении жилых домов, промышленных объектов или других сооружений не поступала. Ситуация остаётся на контроле региональных служб.
Ранее Life.ru сообщал, что за ночь с 28 на 29 октября к Московскому региону направлялись 613 беспилотников, причём 231 воздушную цель уничтожили на подлёте к столице. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что основную часть дронов российские военные нейтрализовали на дальних рубежах. На момент публикации подробностей о последствиях этой атаки и пострадавших власти не приводили.