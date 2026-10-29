ПВО уничтожила 42 беспилотника над Тульской областью за ночь

Минувшей ночью Тульская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 42 украинских БПЛА. Несмотря на большое количество воздушных целей, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

По словам главы области, все беспилотники были уничтожены подразделениями ПВО Министерства обороны России. Предварительная оценка последствий показала, что здания и объекты инфраструктуры не получили разрушений.

«Пострадавших нет. По предварительным данным, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — подчеркнул Миляев.

При этом губернатор предупредил жителей, что опасность новых атак сохраняется. Он призвал туляков соблюдать меры предосторожности и не терять бдительности даже после сообщений об уничтожении воздушных целей.

Отдельно Миляев обратился к жителям с просьбой незамедлительно сообщать о любых подозрительных находках. При обнаружении неизвестных предметов, в том числе возможных фрагментов беспилотников, необходимо обращаться в экстренные службы по номерам 01, 101 или 112. Самостоятельно приближаться к таким объектам и трогать их нельзя.