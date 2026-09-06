Над Казанью заметили грозовые тучи и воронку, похожую на смерч

Над Казанью заметили воронкообразное облако, похожее на смерч. Кадры необычного атмосферного явления на фоне густых тёмных туч появились в соцсетях.

Над Казанью заметили воронку, похожую на смерч, и тяжёлые грозовые тучи. Видео © Telegram / Go Kazan•Новости Казани

Одновременно город накрыл сильный ливень. Местные жители публикуют видео затопленных дорог и мощных потоков воды, а сильный ветер валит ветки и деревья.

На кадрах видно, как из основания грозового облака вытягивается узкая воронка. При этом официального подтверждения, что она достигла земли и стала полноценным смерчем, пока нет.

МЧС Татарстана заранее предупреждало, что 6 сентября в Казани возможны грозы и порывы ветра до 18 м/с. По республике скорость ветра местами может достигать 20 м/с. Ночью и утром 7 сентября в Татарстане также ожидаются сильные дожди, а местами — туман. Спасатели рекомендуют по возможности отказаться от поездок во время интенсивных осадков.

Ранее Life.ru рассказывал, как спутники Роскосмоса сняли мощный циклон, накрывший Москву и принёсший в столичный регион сильные осадки. Атмосферный вихрь был виден на снимках аппаратов «Электро-Л» и «Арктика-М». Синоптики предупреждали, что непогода сохранится в регионе несколько дней.