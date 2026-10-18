Над Ленинградской областью сбили 11 беспилотников
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55
Над территорией Ленинградской области сбиты 11 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.
«Над территорией Ленинградской области сбиты 11 БПЛА», — написал он в телеграм-канале.
По словам главы региона, боевая работа продолжается. В связи с объявленной опасностью атаки БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области были введены временные ограничения в аэропорту Пулково.
Этой же ночью атаку БПЛА ВСУ отражают в Московском регионе. С начала суток 18 октября на подлёте к столице были ликвидированы 36 дронов.