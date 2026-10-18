Над Ленинградской областью сбили 11 беспилотников

Над территорией Ленинградской области сбиты 11 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«Над территорией Ленинградской области сбиты 11 БПЛА», — написал он в телеграм-канале.

По словам главы региона, боевая работа продолжается. В связи с объявленной опасностью атаки БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области были введены временные ограничения в аэропорту Пулково.