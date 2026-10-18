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Регион
Опубликовано 18 октября, 03:07

Над Ленинградской областью сбили 11 беспилотников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Над территорией Ленинградской области сбиты 11 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«Над территорией Ленинградской области сбиты 11 БПЛА», — написал он в телеграм-канале.

По словам главы региона, боевая работа продолжается. В связи с объявленной опасностью атаки БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области были введены временные ограничения в аэропорту Пулково.

Число сбитых на подлёте к Москве дронов ВСУ 17 октября выросло до 195
Число сбитых на подлёте к Москве дронов ВСУ 17 октября выросло до 195

Этой же ночью атаку БПЛА ВСУ отражают в Московском регионе. С начала суток 18 октября на подлёте к столице были ликвидированы 36 дронов.

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Артур Лапсаков
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