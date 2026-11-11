Число украинских беспилотников, которые силы ПВО уничтожили над Ленинградской областью, достигло 141. Военные продолжают отражать атаку в воздушном пространстве региона. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Ранее Life.ru сообщал, что два международных рейса в Санкт-Петербург ушли на запасной аэродром в Хельсинки. Самолёты из Стамбула и Хургады не смогли сесть в Пулково из-за временного запрета на приём воздушных судов. Экипажи направили лайнеры в столицу Финляндии.