Ранее четыре человека погибли, ещё шестеро, в том числе двое детей, получили ранения в результате атак беспилотников на Донецкую Народную Республику 26 ноября. Под удары попали Горловка, Харцызск, Енакиево, Ждановка и Селидово. Самые тяжёлые последствия зафиксированы в Горловке. В Центрально-Городском районе при атаке на легковой автомобиль погибли два человека, их личности устанавливаются. В Никитовском районе во время отдельного удара погибла женщина 1997 года рождения. Ещё один мужчина 1985 года рождения погиб при атаке беспилотника на открытой местности.