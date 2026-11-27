Над Ленинградской областью в ночь на 27 ноября сбили 18 беспилотников
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Над Ленинградской областью сбили 18 беспилотников. Об этом 27 ноября сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своём канале в мессенджере «Макс».
«Над территорией Ленинградской области сбито 18 БПЛА противника. Боевая работа продолжается», — проинформировал он.
Ранее четыре человека погибли, ещё шестеро, в том числе двое детей, получили ранения в результате атак беспилотников на Донецкую Народную Республику 26 ноября. Под удары попали Горловка, Харцызск, Енакиево, Ждановка и Селидово. Самые тяжёлые последствия зафиксированы в Горловке. В Центрально-Городском районе при атаке на легковой автомобиль погибли два человека, их личности устанавливаются. В Никитовском районе во время отдельного удара погибла женщина 1997 года рождения. Ещё один мужчина 1985 года рождения погиб при атаке беспилотника на открытой местности.