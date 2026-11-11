В Мурманской области временно приостановили приём и отправку самолётов сразу в двух аэропортах. Ограничения затронули воздушные гавани Мурманска и Апатитов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Аэропорты Апатиты и Мурманск: введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении федерального ведомства.

Соответствующие меры были объявлены утром 11 ноября. В Росавиации пояснили, что решение принято ради обеспечения безопасности полётов. Конкретные сроки возобновления обслуживания рейсов в первоначальном сообщении не уточнялись. Пассажирам рекомендуют следить за изменениями расписания на онлайн-табло аэропортов и уточнять информацию непосредственно у авиаперевозчиков. Временные запреты на взлёт и посадку могут привести к переносу вылетов и прибытий.

В региональном оперативном штабе также объявили о беспилотной опасности. Жителей призвали соблюдать меры предосторожности, по возможности оставаться в помещениях и не приближаться к окнам.