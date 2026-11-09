Ту-154М Минобороны России вечером 8 ноября приземлился в аэропорту Бен-Гурион. Самолёт с бортовым номером RA-85042 вылетел с подмосковного аэродрома Чкаловский, следует из данных Flightradar24.

По данным сервиса, рейс занял около четырёх часов. Самолёт прошёл над Чёрным морем и через воздушное пространство Турции, а в Израиль вошёл со стороны Средиземного моря. До этого, 2 ноября, борт прибыл в Москву из Новосибирска.

В мае 2023 года США ввели санкции против отряда и внесли 37 связанных с ним самолётов в список заблокированного имущества. RA-85042 указан в санкционном реестре Минфина США. Кто находился на борту и с какой целью самолёт прибыл в страну, неизвестно.