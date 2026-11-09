Самолёт Минобороны России прибыл в аэропорт Бен-Гурион в Израиле
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Ту-154М Минобороны России вечером 8 ноября приземлился в аэропорту Бен-Гурион. Самолёт с бортовым номером RA-85042 вылетел с подмосковного аэродрома Чкаловский, следует из данных Flightradar24.
По данным сервиса, рейс занял около четырёх часов. Самолёт прошёл над Чёрным морем и через воздушное пространство Турции, а в Израиль вошёл со стороны Средиземного моря. До этого, 2 ноября, борт прибыл в Москву из Новосибирска.
В мае 2023 года США ввели санкции против отряда и внесли 37 связанных с ним самолётов в список заблокированного имущества. RA-85042 указан в санкционном реестре Минфина США. Кто находился на борту и с какой целью самолёт прибыл в страну, неизвестно.
Ранее сегодня, 9 ноября, сообщалось, что израильские военные за сутки нанесли авиационные и артиллерийские удары по 15 населённым пунктам и районам на юге Ливана. Атаки произошли 8 ноября, несмотря на действующее соглашение между двумя странами.