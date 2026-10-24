Над Орловской областью за ночь сбили 15 украинских дронов

Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и уничтожили 15 украинских беспилотников в небе над Орловской областью. Воздушная атака обошлась без жертв и разрушений. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в «Максе».

По информации главы области, никто из местных жителей не пострадал, повреждений зданий и инфраструктуры также не зафиксировано.

На территориях, затронутых ночными событиями, продолжают дежурить экстренные службы. Сотрудники МЧС совместно с представителями правоохранительных органов проводят необходимые мероприятия на местах происшествий.