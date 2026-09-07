Над Петербургом, Коми и Архангельской областью вспыхнуло северное сияние

Жители Северо-Запада России сообщают о северном сиянии. Фотографиями ночного неба делятся петербуржцы, а также жители Сыктывкара, Республики Коми и Архангельской области.





В Северной столице кадры публикуют из разных районов. По сообщениям местных жителей, необычное свечение удалось заметить в небе над городом.

О наблюдениях рассказывают и в Сыктывкаре. Вместе с другими населёнными пунктами Коми и Архангельской области он оказался среди мест, откуда поступают снимки природного явления.

Ранее Life.ru рассказывал о прогнозе усиления геомагнитной активности на 7–9 сентября. Согласно приведённым расчётам ИКИ РАН, вероятность магнитной бури 8 сентября оценивалась в 55%, а утром 9-го ожидалось достижение слабого уровня G1.