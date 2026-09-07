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Опубликовано 7 сентября, 19:53

Над Петербургом, Коми и Архангельской областью вспыхнуло северное сияние

Обложка © VK / Администрация Вилегодского муниципального округа

Обложка © VK / Администрация Вилегодского муниципального округа

Жители Северо-Запада России сообщают о северном сиянии. Фотографиями ночного неба делятся петербуржцы, а также жители Сыктывкара, Республики Коми и Архангельской области.

  • Над Петербургом, Коми и Архангельской областью вспыхнуло северное сияние. Фото © Telegram / GoAurora: охотники за северным сиянием
    Над Петербургом, Коми и Архангельской областью вспыхнуло северное сияние. Фото © Telegram / GoAurora: охотники за северным сиянием
  • Над Петербургом, Коми и Архангельской областью вспыхнуло северное сияние. Фото © VK / Света, что ты творишь?
    Над Петербургом, Коми и Архангельской областью вспыхнуло северное сияние. Фото © VK / Света, что ты творишь?

Над Петербургом, Коми и Архангельской областью вспыхнуло северное сияние. Фото © Telegram / GoAurora: охотники за северным сиянием

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В Северной столице кадры публикуют из разных районов. По сообщениям местных жителей, необычное свечение удалось заметить в небе над городом.

О наблюдениях рассказывают и в Сыктывкаре. Вместе с другими населёнными пунктами Коми и Архангельской области он оказался среди мест, откуда поступают снимки природного явления.

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Виталий Приходько
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