Над Саратовской и Рязанской областями сбили 91 украинский беспилотник

Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 91 беспилотник над Саратовской и Рязанской областями. По данным Минобороны РФ, 68 аппаратов сбили над Саратовской областью, ещё 23 — над Рязанской.

Саратовская и Рязанская области вошли в число территорий, где этой ночью работала противовоздушная оборона. При этом ночная сводка не содержала отдельной разбивки по количеству уничтоженных аппаратов в каждом из двух регионов.

В ночь на 14 октября российские средства ПВО отразили одну из крупнейших за последние два года атак беспилотников на Москву. Как сообщал Life.ru, с вечера 13 октября до утра следующего дня в направлении столицы двигались 493 дрона. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, основную часть аппаратов нейтрализовали на дальних подступах, ещё 180 уничтожили непосредственно на подлёте к городу.