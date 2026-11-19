Российские средства противовоздушной обороны сбили 33 украинских беспилотника над регионами страны и Чёрным морем. Данные за 19 ноября привели в Минобороны РФ.

По информации ведомства, дроны были перехвачены в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Беспилотники уничтожили над Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой и Орловской областями, а также над Крымом и акваторией Чёрного моря.

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