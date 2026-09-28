Над Тульской областью 28 сентября уничтожили 11 украинских БПЛА

Силы ПВО за минувшую ночь уничтожили 11 беспилотников над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. По словам главы области, в результате произошедшего никто не пострадал.

«За прошедшую ночь 11 украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет», — написал Миляев в своём телеграм-канале.

При этом в городском округе Новомосковск зафиксировали повреждения частного домовладения. Там оказалось выбито остекление и повреждено ограждение.

Сразу в нескольких районах Воронежской области в ночь на 28 сентября объявляли тревогу из-за угрозы непосредственного удара беспилотников. Системы оповещения включались в Россошанском, Лискинском и Острогожском районах, а также в Нововоронеже. Кроме того, предупреждения действовали в Борисоглебске и Воронежской агломерации. К утру непосредственную угрозу в муниципалитетах отменили. О пострадавших или повреждениях не сообщалось.