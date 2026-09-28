Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 сентября, 04:33

Над Тульской областью 28 сентября уничтожили 11 украинских БПЛА

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Силы ПВО за минувшую ночь уничтожили 11 беспилотников над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. По словам главы области, в результате произошедшего никто не пострадал.

«За прошедшую ночь 11 украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет», — написал Миляев в своём телеграм-канале.

При этом в городском округе Новомосковск зафиксировали повреждения частного домовладения. Там оказалось выбито остекление и повреждено ограждение.

В Липецкой и Калужской областях объявляли ракетную опасность 28 сентября
В Липецкой и Калужской областях объявляли ракетную опасность 28 сентября

Сразу в нескольких районах Воронежской области в ночь на 28 сентября объявляли тревогу из-за угрозы непосредственного удара беспилотников. Системы оповещения включались в Россошанском, Лискинском и Острогожском районах, а также в Нововоронеже. Кроме того, предупреждения действовали в Борисоглебске и Воронежской агломерации. К утру непосредственную угрозу в муниципалитетах отменили. О пострадавших или повреждениях не сообщалось.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Тульская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar