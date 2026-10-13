Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 октября, 07:47

Над Тульской областью ликвидировали 14 беспилотников

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Силы ПВО в ночное время уничтожили 14 украинских беспилотников в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

По его словам, повреждений инфраструктуры и пострадавших нет.

«В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА», — добавил губернатор.

На подлёте к Москве за вечер и ночь уничтожили 65 украинских беспилотников
На подлёте к Москве за вечер и ночь уничтожили 65 украинских беспилотников

Ранее стало известно о повреждениях, полученных в Калужской области после атаки БПЛА. В Мосальском округе повреждены здание школы, два частных дома и автомобиль. Обошлось без пострадавших.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Артур Лапсаков
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Тульская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar