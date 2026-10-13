Над Тульской областью ликвидировали 14 беспилотников
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Силы ПВО в ночное время уничтожили 14 украинских беспилотников в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
По его словам, повреждений инфраструктуры и пострадавших нет.
«В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА», — добавил губернатор.
Ранее стало известно о повреждениях, полученных в Калужской области после атаки БПЛА. В Мосальском округе повреждены здание школы, два частных дома и автомобиль. Обошлось без пострадавших.
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