Над Тульской областью ликвидировали 14 беспилотников

Силы ПВО в ночное время уничтожили 14 украинских беспилотников в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

По его словам, повреждений инфраструктуры и пострадавших нет.

«В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА», — добавил губернатор.

Ранее стало известно о повреждениях, полученных в Калужской области после атаки БПЛА. В Мосальском округе повреждены здание школы, два частных дома и автомобиль. Обошлось без пострадавших.