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Регион
Опубликовано 19 сентября, 04:27

Над Тульской областью силы ПВО за ночь сбили 11 украинских беспилотников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что за прошедшую ночь в небе над регионом подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены 11 украинских беспилотников. Пострадавших нет, разрушений зданий и инфраструктуры, по предварительным данным, не зафиксировано.

Об этом глава региона написал в своём Telegram-канале. По его словам, силы противовоздушной обороны отработали цели на подлёте, не допустив ущерба для населённых пунктов и объектов инфраструктуры.

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Ранее Life.ru писал, что ВСУ атаковали город Дмитриев в Курской области, где повреждения получили девять квартир в многоквартирных домах. Жители за медицинской помощью не обращались.

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Юния Ларсон
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