Над Тульской областью силы ПВО за ночь сбили 11 украинских беспилотников
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Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что за прошедшую ночь в небе над регионом подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены 11 украинских беспилотников. Пострадавших нет, разрушений зданий и инфраструктуры, по предварительным данным, не зафиксировано.
Об этом глава региона написал в своём Telegram-канале. По его словам, силы противовоздушной обороны отработали цели на подлёте, не допустив ущерба для населённых пунктов и объектов инфраструктуры.
Ранее Life.ru писал, что ВСУ атаковали город Дмитриев в Курской области, где повреждения получили девять квартир в многоквартирных домах. Жители за медицинской помощью не обращались.
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