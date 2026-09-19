Над Тульской областью силы ПВО за ночь сбили 11 украинских беспилотников

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что за прошедшую ночь в небе над регионом подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены 11 украинских беспилотников. Пострадавших нет, разрушений зданий и инфраструктуры, по предварительным данным, не зафиксировано.

Об этом глава региона написал в своём Telegram-канале. По его словам, силы противовоздушной обороны отработали цели на подлёте, не допустив ущерба для населённых пунктов и объектов инфраструктуры.

Ранее Life.ru писал, что ВСУ атаковали город Дмитриев в Курской области, где повреждения получили девять квартир в многоквартирных домах. Жители за медицинской помощью не обращались.