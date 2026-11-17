Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили ещё 39 украинских беспилотников над Тульской областью. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор Дмитрий Миляев.

По предварительным данным, в результате воздушной атаки никто не пострадал. Разрушений зданий и объектов инфраструктуры также не зафиксировано.

Всего, по данным губернатора, с вечера 16 ноября над Тульской областью было перехвачено 55 дронов.

Опасность атаки БПЛА в Тульской области сохраняется, предупредил Миляев. Глава региона призвал жителей соблюдать меры предосторожности.

Ранее Life.ru сообщал, что в Челябинской области утром 17 ноября объявили беспилотную опасность. Региональное МЧС призвало жителей по возможности оставаться дома, держаться подальше от окон и при необходимости укрываться в безопасных местах. Власти также предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета.