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Регион
Опубликовано 17 октября, 07:43

Над Воронежской областью за ночь сбили 14 беспилотников

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Силы противовоздушной обороны уничтожили 14 беспилотников в небе над Воронежской областью минувшей ночью. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По словам главы области, воздушные цели обнаружили и ликвидировали над одним городским округом и двумя районами. Конкретные населённые пункты, в которых работала ПВО, губернатор не уточнил.

После отражения ночной атаки в регионе объявили отбой опасности БПЛА. Информации о повреждениях жилых домов и объектов инфраструктуры на момент сообщения не поступало.

За ночь рядом с Москвой уничтожили 144 дрона ВСУ
За ночь рядом с Москвой уничтожили 144 дрона ВСУ

В Ростовской области за ночь ликвидировали 20 беспилотников. В Каменске-Шахтинском произошёл пожар на территории автомастерской, его оперативно ликвидировали.

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Артур Лапсаков
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