Над Воронежской областью за ночь сбили 14 беспилотников

Силы противовоздушной обороны уничтожили 14 беспилотников в небе над Воронежской областью минувшей ночью. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По словам главы области, воздушные цели обнаружили и ликвидировали над одним городским округом и двумя районами. Конкретные населённые пункты, в которых работала ПВО, губернатор не уточнил.

После отражения ночной атаки в регионе объявили отбой опасности БПЛА. Информации о повреждениях жилых домов и объектов инфраструктуры на момент сообщения не поступало.