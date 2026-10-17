Над Воронежской областью за ночь сбили 14 беспилотников
Обложка © Telegram / Минобороны России
Силы противовоздушной обороны уничтожили 14 беспилотников в небе над Воронежской областью минувшей ночью. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
По словам главы области, воздушные цели обнаружили и ликвидировали над одним городским округом и двумя районами. Конкретные населённые пункты, в которых работала ПВО, губернатор не уточнил.
После отражения ночной атаки в регионе объявили отбой опасности БПЛА. Информации о повреждениях жилых домов и объектов инфраструктуры на момент сообщения не поступало.
В Ростовской области за ночь ликвидировали 20 беспилотников. В Каменске-Шахтинском произошёл пожар на территории автомастерской, его оперативно ликвидировали.