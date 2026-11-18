Над восемью регионами России и Азовским морем за день сбили 51 дрон ВСУ
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Российские средства противовоздушной обороны за 12 часов перехватили и уничтожили 51 украинский беспилотник самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, воздушные цели уничтожали 17 ноября с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Атаки отражали над несколькими российскими регионами и Азовским морем.
Беспилотники сбили над Брянской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Калужской, Тверской и Ростовской областями, а также Краснодарским краем. Ещё часть аппаратов уничтожили над акваторией Азовского моря.
Ранее Life.ru сообщал, что в ночь на 17 ноября российские силы ПВО уничтожили 1441 украинский беспилотник за 12 часов. Атаки отражали над многочисленными регионами страны и акваториями Чёрного и Азовского морей.