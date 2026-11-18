Российские средства противовоздушной обороны за 12 часов перехватили и уничтожили 51 украинский беспилотник самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, воздушные цели уничтожали 17 ноября с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Атаки отражали над несколькими российскими регионами и Азовским морем.

Беспилотники сбили над Брянской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Калужской, Тверской и Ростовской областями, а также Краснодарским краем. Ещё часть аппаратов уничтожили над акваторией Азовского моря.