Иностранные военные контингенты в случае размещения на Украине станут целями для российских Вооружённых сил. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила Париж, комментируя сообщения о присутствии французских военнослужащих на украинской территории. Свою позицию дипломат изложила в беседе с RT.

«Как заявил президент России Владимир Путин, иностранные войска на Украине — в случае их размещения — станут законной целью для российских военных. Надеемся, что в Париже это осознают», — сказала Захарова.

Представитель МИД уточнила, что возможные ответные меры будут определять не дипломаты, а Министерство обороны и Генеральный штаб ВС РФ. Таким образом, вопрос о действиях в отношении зарубежных военнослужащих, по её словам, относится к компетенции военного руководства.

Москва неоднократно выступала против появления на Украине иностранных вооружённых формирований. Российские власти считают, что размещение подобных сил, в том числе в рамках инициатив европейской «коалиции желающих», создаст дополнительные угрозы безопасности страны.

Ранее Life.ru сообщал, что посольство России во Франции обвинило Париж в фактическом участии в конфликте на Украине. В дипмиссии заявили, что Франция не только поставляет Киеву вооружения, но и направляет своих военнослужащих. Российские дипломаты считают, что сообщения французской прессы свидетельствуют о более глубокой вовлечённости Парижа в конфликт.