Франция фактически стала участницей вооружённого конфликта на стороне Украины, считают в Посольстве РФ в Париже. В дипмиссии заявили, что Париж не только поставляет Киеву оружие, но и направляет туда военнослужащих. Так дипломаты прокомментировали РИА «Новости» сообщения о присутствии французских военных на украинской территории.

«Направляя на Украину не только вооружения, которыми наносятся удары по российским городам и гражданским объектам, но и своих военнослужащих, Франция де-факто втянулась в вооружённый конфликт на стороне преступного киевского режима», — заявили в посольстве.

Российские дипломаты также считают, что публикации французских СМИ раскрыли сведения, которые официальный Париж долгое время пытался скрывать и неоднократно отрицал.