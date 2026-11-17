Посольство РФ заявило, что Франция фактически участвует в конфликте на Украине
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Франция фактически стала участницей вооружённого конфликта на стороне Украины, считают в Посольстве РФ в Париже. В дипмиссии заявили, что Париж не только поставляет Киеву оружие, но и направляет туда военнослужащих. Так дипломаты прокомментировали РИА «Новости» сообщения о присутствии французских военных на украинской территории.
«Направляя на Украину не только вооружения, которыми наносятся удары по российским городам и гражданским объектам, но и своих военнослужащих, Франция де-факто втянулась в вооружённый конфликт на стороне преступного киевского режима», — заявили в посольстве.
Российские дипломаты также считают, что публикации французских СМИ раскрыли сведения, которые официальный Париж долгое время пытался скрывать и неоднократно отрицал.
Напомним, французские военнослужащие тайно работают на Украине как минимум с лета 2026 года. По данным RFI, засекреченная операция получила название Volia, а для сокрытия присутствия военных используется миссия Gerfaut, официально действующая в Польше. Как утверждают журналисты, французский парламент о направлении солдат на Украину не уведомляли.