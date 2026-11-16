Бывший генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг публично оскорблял подчинённых, выгонял руководителей с совещаний и даже бросал в сотрудников предметы. О предполагаемых вспышках гнева миллиардера рассказали бывшие коллеги предпринимателя американскому изданию New York Post.

«Надеюсь, ты умрёшь и избавишь нас всех от страданий», — такие слова, по утверждению источников газеты, Хуанг адресовал вице-президенту по глобальным продажам Джею Пури во время закрытого совещания в феврале 2026 года. На встрече присутствовали более 30 руководителей, которые после заявления начальника замолчали.

По словам собеседников издания, перед этим миллиардер пожелал Пури заболеть гриппом и столкнуться с осложнениями. Причины столь резкой реакции бывшего гендиректора не раскрываются. Известно лишь, что подобные эмоциональные выступления якобы происходили и на других рабочих встречах.

В одном случае Хуанг, как утверждают очевидцы, бросил бутылку с водой в сторону высокопоставленного сотрудника. Другого руководителя предприниматель выгнал с совещания, заподозрив его в насмешке. Финансовому директору Колетт Кресс, которая после отставки Хуанга временно возглавила Nvidia, также доставалось: во время презентации бизнесмен якобы сравнил её с оленем, застывшим в свете автомобильных фар. При этом публичный образ миллиардера совершенно другой — публике он известен как обаятельный предприниматель в кожаной куртке.