«Надеюсь, ты умрёшь»: Бывшие сотрудники Nvidia раскрыли реальную сторону «обаяшки» Хуанга
Экс-глава Nvidia Хуанг желал смерти подчинённым и бросался бутылками
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Бывший генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг публично оскорблял подчинённых, выгонял руководителей с совещаний и даже бросал в сотрудников предметы. О предполагаемых вспышках гнева миллиардера рассказали бывшие коллеги предпринимателя американскому изданию New York Post.
«Надеюсь, ты умрёшь и избавишь нас всех от страданий», — такие слова, по утверждению источников газеты, Хуанг адресовал вице-президенту по глобальным продажам Джею Пури во время закрытого совещания в феврале 2026 года. На встрече присутствовали более 30 руководителей, которые после заявления начальника замолчали.
По словам собеседников издания, перед этим миллиардер пожелал Пури заболеть гриппом и столкнуться с осложнениями. Причины столь резкой реакции бывшего гендиректора не раскрываются. Известно лишь, что подобные эмоциональные выступления якобы происходили и на других рабочих встречах.
В одном случае Хуанг, как утверждают очевидцы, бросил бутылку с водой в сторону высокопоставленного сотрудника. Другого руководителя предприниматель выгнал с совещания, заподозрив его в насмешке. Финансовому директору Колетт Кресс, которая после отставки Хуанга временно возглавила Nvidia, также доставалось: во время презентации бизнесмен якобы сравнил её с оленем, застывшим в свете автомобильных фар. При этом публичный образ миллиардера совершенно другой — публике он известен как обаятельный предприниматель в кожаной куртке.
Ранее Life.ru сообщал, что петиция в поддержку возвращения Дженсена Хуанга на пост руководителя Nvidia собрала почти 138 тысяч подписей. По состоянию на утро 15 ноября инициативу поддержали 6,8 тысячи действующих сотрудников компании, более 74 тысяч акционеров и десятки тысяч других сторонников бизнесмена. О кампании рассказал американский предприниматель Илон Маск. При этом официального решения о возможном возвращении Хуанга компания не принимала.