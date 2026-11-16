Скандал вокруг бывшего главы Nvidia Дженсена Хуанга показал, насколько уязвимыми перед шпионажем могут оказаться даже руководители крупнейших технологических компаний. Романтические отношения остаются одним из способов получить доступ к секретной информации или повлиять на решения влиятельных людей. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на экспертов по корпоративной безопасности и бывших сотрудников американских спецслужб.

Поводом для обсуждения стали отношения Хуанга с предпринимательницей Элис Хуанг, которую американские чиновники подозревают в сотрудничестве с китайской разведкой. При этом доказательств её причастности к шпионажу публично не представлено, а Пекин отвергает обвинения.

«Ловушка такого рода стара как мир. Она указывает на неизменную человеческую слабость, которую можно использовать», — заявил глава компании по оценке корпоративных угроз SRW Рэнди Уотт. По его мнению, после истории с Nvidia руководители многих крупных корпораций наверняка начали внимательнее оценивать свои личные связи.

Глава компании корпоративной разведки Interfor International Дон Авив рассказал, что за последние три года его специалисты провели около дюжины расследований, связанных с романтическими отношениями, шантажом и попытками давления на сотрудников крупных компаний. Подобные схемы, по его словам, встречаются в самых разных отраслях.

Эксперты объясняют, что потенциальные злоумышленники нередко используют социальные сети, деловые конференции и личные знакомства. Они изучают интересы и слабости сотрудников, а затем пытаются сблизиться с ними под видом романтических отношений или выгодного сотрудничества. Особенно сложной задачей становится защита топ-менеджеров, поскольку подчинённым зачастую трудно указывать руководителям на возможные риски.

Хуанг покинул пост главы Nvidia 12 ноября после 33 лет руководства компанией. На фоне скандала корпорация начала внутреннее расследование. При этом американский Минюст пока не установил, действительно ли Элис Хуанг связана с китайской разведкой. Сама Nvidia ранее сообщала об отсутствии оснований считать корпоративные секреты скомпрометированными.

Ранее Life.ru рассказывал, что Дженсен Хуанг начал обсуждать с союзниками возможность возвращения на пост главы Nvidia после громкой отставки. По данным Financial Times, сторонники предпринимателя рассчитывают заручиться поддержкой руководителей Кремниевой долины и Белого дома.