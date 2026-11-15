Петицию за возвращение Хуанга в Nvidia подписали почти 138 тысяч человек
Обложка © Wikipedia / Anderseidesvik
Петиция с требованием восстановить Дженсена Хуанга в должности руководителя Nvidia собрала почти 138 тысяч подписей. О запуске кампании в субботу сообщил американский предприниматель Илон Маск.
Согласно данным сайта инициативы, к 10:00 воскресенья обращение поддержали 137,9 тысячи человек. Среди них 6,8 тысячи действующих работников технологической корпорации, 74,1 тысячи акционеров и ещё 55,6 тысячи сторонников бывшего главы компании.
Напомним, в четверг, 12 ноября, Хуанг покинул пост генерального директора Nvidia. Временно исполнять обязанности руководителя корпорации поручили исполнительному вице-президенту и финансовому директору Колетт Кресс.
Петиция отражает общественную поддержку экс-главы, но не меняет формальный статус его отставки. Что привело к отставке Хуанга в Nvidia — в разборе Life.ru.
Ранее Life.ru рассказывал о признании главы Nvidia в измене супруге. В центре скандала оказалась женщина, ранее занимавшая руководящую должность в сингапурской компании Megaspeed. Американские спецслужбы считают её китайской шпионкой. На фоне произошедшего Дженсен Хуанг ушёл в отставку, однако сотрудники организации хотят, чтобы он вернулся.