«Надо идти через жён»: Губернатор Носов рассказал Life.ru, как превратить вахтовиков в магаданцев

Губернатор Магаданской области Сергей Носов рассказал корреспонденту Life.ru, что поможет вахтовикам и их семьям переехать в регион на постоянное место жительства. Этим он поделился на полях ВЭФ-2026

Сергей Носов о том, как вахтовикам стать магаданцами. Видео © Life.ru

«Для этого, во-первых, надо выполнить ряд мероприятий, ну, в рамках мастер-плана: построить, благоустроить, обновить, создать. Здесь, я думаю, в течение двух-трёх лет мы справимся с этой задачей. Мы уже приняли ряд нормативных актов», — сказал он.

Дополнительным стимулом для переезда губернатор считает региональные льготы. Для жителей Магаданской области предусмотрены бесплатный отдых детей, содержание в детских садах, школьное питание, занятия спортом, экипировка и участие в соревнованиях за счёт региона.

Отдельно Носов напомнил о предстоящем столетии (2029 год) со дня основания Магадана. Президент России Владимир Путин уже принял приглашение на юбилей.

«Двадцать девятый год не за горами. Вот, поэтому мы должны успеть подготовиться и внешне, и внутренне. И тогда надо привести жён-вахтовиков. Показать им это всё и сказать: «Берите свою вторую половину, которая считает, что главная, принимайте решение и переезжайте вместе с семьёй сюда, в Магадан». И тогда, значит, вахтовики и их семьи станут магаданцами. Надо идти через жён», — заключил Носов.

Ранее сообщалось, что Магаданская область входит в число лидеров по зарплатам среди регионов России. Она расположилась на второй строчке, опередив и Москву, и Санкт-Петербург.