«Надо покрутить отвёртку»: В Китае оценили сроки создания ядерного оружия Японией

Япония теоретически способна всего за несколько недель создать свою ядерную бомбу, если власти дадут такой приказ. Развитая промышленность и значительные запасы плутония позволяют Токио существенно сократить сроки разработки такого вооружения. Об этом заявил генеральный секретарь Китайской ассоциации по контролю над вооружениями и разоружению (CACDA) Дай Хуайчэн.

По оценке специалиста, японская сторона практически преодолела технологические и ресурсные препятствия, отделяющие её от обладания атомным арсеналом. Страна располагает необходимой производственной базой и материалами, благодаря чему находится в непосредственной близости от так называемого ядерного порога.

Собеседник ТАСС вспомнил образное высказывание одного из американских специалистов, согласно которому Японии «достаточно лишь покрутить отвертку, чтобы обзавестись ядерным оружием». Таким образом подчёркивается высокая степень готовности её технологического комплекса к потенциальному запуску соответствующей программы.

При этом конкретные сроки могут различаться. Как пояснил Дай Хуайчэн, согласно некоторым расчётам, создание первого взрывного устройства потребует немногим более ста суток. Другие оценки предполагают, что при наличии политической воли этот процесс может занять всего несколько десятков дней.