Захарова пригрозила Японии жёстким ответом за поставки боевых дронов Украине
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Россия примет жёсткие ответные меры в связи с поставкой японской компанией боевых беспилотников на Украину. Такие действия не останутся без последствий для Токио, предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 21 октября.
По словам дипломата, Москва располагает необходимыми ресурсами, чтобы предпринять шаги, затрагивающие интересы японской стороны.
«Мы чётко заявляем, что подобные выпады в адрес России не останутся без жёсткого ответа и чувствительных для Токио мер в соответствующих областях. Ресурс для этого у нашей страны имеется», — подчеркнула Захарова.
Представитель внешнеполитического ведомства дала понять, что сотрудничество японского бизнеса с Украиной в сфере боевых беспилотников рассматривается Москвой как недружественный шаг.
Ранее Москва уже предупреждала Токио о последствиях военного сотрудничества с Киевом. В апреле 2026 года Мария Захарова назвала враждебным шагом партнёрство японской Terra Drone Corporation с украинской Amazing Drones, занимающейся разработкой ударных беспилотников. Тогда дипломат заявила, что подобные проекты угрожают интересам безопасности России. Незадолго до этого МИД РФ предупредил Японию о жёстких мерах в случае поставок оружия ВСУ. При этом отношения Москвы и Токио осложняются не только военной помощью Украине, но и санкционной политикой. Так, 6 октября Захарова пообещала соразмерный ответ на 27-й пакет японских ограничений. Ранее Россия уже прибегала к персональным санкциям: в марте 2025 года запретила въезд девяти гражданам Японии, включая тогдашнего главу МИД Такэси Иваю. Между тем 1 октября Владимир Путин напомнил, что именно Токио ввёл санкции против Москвы, подчеркнув, что российский подход к отношениям с Японией не изменился.
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