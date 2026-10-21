Захарова пригрозила Японии жёстким ответом за поставки боевых дронов Украине

Россия примет жёсткие ответные меры в связи с поставкой японской компанией боевых беспилотников на Украину. Такие действия не останутся без последствий для Токио, предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 21 октября.

По словам дипломата, Москва располагает необходимыми ресурсами, чтобы предпринять шаги, затрагивающие интересы японской стороны.

«Мы чётко заявляем, что подобные выпады в адрес России не останутся без жёсткого ответа и чувствительных для Токио мер в соответствующих областях. Ресурс для этого у нашей страны имеется», — подчеркнула Захарова.

Представитель внешнеполитического ведомства дала понять, что сотрудничество японского бизнеса с Украиной в сфере боевых беспилотников рассматривается Москвой как недружественный шаг.