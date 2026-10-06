Захарова предупредила Японию о соразмерных контрмерах России

Москва не намерена оставлять без ответа новый пакет японских санкций против России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские контрмеры будут учитывать интересы самого Токио.

Речь идёт о 27-м «пакете» ограничений, который японские власти ввели в отношении России. По словам дипломата, Москва рассматривает действия Токио как очередной недружественный шаг.

«Недружественные выпады Токио не останутся без соразмерных контрмер с нашей стороны», — заявила Захарова.

Она уточнила, что ответные меры прежде всего затронут те сферы, которые представляют интерес для Японии. При этом конкретные ограничения российская сторона пока не раскрывает.

Ранее Life.ru писал, что Япония ввела санкции против 33 российских компаний, девяти физлиц и 35 судов. Под ограничения попали в том числе «Военторг», «Уралвагонзавод» и предприятия «Алабуги», а суда впервые стали отдельной категорией в японском санкционном списке. Под ограничения также попали четыре компании из Турции и ОАЭ. Предыдущий крупный пакет Токио вводил в сентябре 2025 года.