«Надо сначала прокукарекать»: Лавров высмеял обвинения Запада в адрес России
Лавров сравнил обвинения Запада в адрес России с кукареканьем
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Глава МИД России Сергей Лавров сравнил звучащие в адрес Москвы обвинения из-за украинского конфликта с кукареканьем. Заявление прозвучало на XIII посольском круглом столе, посвящённом правовой агрессии западных государств в контексте украинского кризиса.
Министр заявил, что западные страны делают ставку прежде всего на громкость выдвигаемых претензий, а не на их дальнейшее подтверждение.
«Это специфика изобретенной англосаксами юридической войны. Достигается эффект, как они считают, за счёт громкости обвинений. Надо сначала прокукарекать, а наступит ли утро, их уже мало волнует», — сказал Лавров.
По словам главы российского внешнеполитического ведомства, «юридическая агрессия» против России системно ведётся с 2014 года. При этом, как утверждает министр, Украина проигрывает инициированные ею разбирательства.
Ранее Life.ru рассказывал, как Лавров назвал обвинения России в причастности к инциденту с БПЛА в Лейпциге «началом настоящей войны». Министр указывал, что Москву обвинили ещё до установления принадлежности беспилотника, после чего Германия предприняла ряд шагов против российских структур. Российская сторона обвинения Берлина отвергла.
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