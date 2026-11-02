Осеннюю кухню часто сводят к тыквенному супу и яблочному пирогу. Но у октября и ноября гораздо больше вкусов. Бренд-шеф сети семейных ресторанов «Ботаника» Александр Быков рассказал Life.ru, как расширить осеннее меню сезонными продуктами.

Я бы обратил внимание на топинамбур, пастернак, брюкву, капусту кейл и хурму. С ними можно обновить привычное домашнее меню без сложных рецептов и ресторанного оборудования. Александр Быков Бренд-шеф сети семейных ресторанов «Ботаника»

По словам эксперта, у топинамбура деликатный вкус, который интересно раскрывается в пюре. В меню такое пюре сочетают с осьминогом. Дома можно начать с более простого варианта: запечь топинамбур с маслом и солью или приготовить из него крем-суп. Не стоит сразу добавлять много специй: сначала попробуйте сам продукт, чтобы понять его вкус.

Пастернак тоже часто остаётся без внимания. Из него получается нежное пюре, которое можно подать к мясу или птице вместо картофельного. Ещё один способ — это запечь его дольками. Тогда один продукт даёт разные ощущения: в пюре он мягкий и деликатный, а при запекании появляется румяная корочка.

Брюква многим знакома только по названию, хотя это вполне понятный продукт для домашней кухни. По вкусу она напоминает что-то среднее между репой и морковью, со своей сладковатой нотой. Её можно добавлять в овощное рагу, супы и запеканки, делать из неё пюре. Для первого знакомства попробуйте заменить ею часть привычных овощей в любимом блюде.

Из зелени шеф-повар выделил кейл — листовую капусту с лёгкой горчинкой и ореховыми нотами. Её можно использовать в салатах, припускать или делать из листьев хрустящие чипсы. Кейл хорошо дополняет насыщенное мясо. Дома достаточно запечь листья с небольшим количеством масла и слегка посолить. Главное — следить, чтобы они не подгорели.

Хурму мы привыкли есть отдельно или добавлять в десерты, но попробуйте собрать с ней салат. Выбирайте спелый плод с плотной мякотью, который не вяжет, добавьте страчателлу и заправку с эстрагоном. Получится сочетание сладости, сливочной нежности и свежего травяного аромата.

«Чтобы расширить осеннее меню, начните с одного непривычного продукта. Приготовьте его двумя способами, попробуйте с разными дополнениями. Так гораздо легче найти новое любимое блюдо, чем пытаться полностью перестроить свой рацион за один вечер», — заключил собеседник Life.ru.

Ранее Александр Быков поделился рецептами блюд для уютного осеннего вечера. Специалист посоветовал чаще использовать сезонные овощи, запекать тыкву, морковь и свёклу, а также экспериментировать с пряностями и ароматными добавками. По его словам, даже привычные продукты могут раскрыться совершенно по-новому, если подобрать правильный способ приготовления.