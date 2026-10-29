Тыква, корица и немного волшебства: Лучшие рецепты от шефа для уютного осеннего вечера

Осенью стоит чаще готовить запечённые овощи, густые супы и каши с фруктами и пряностями. Такие блюда согревают не только теплом, но и ароматом. Об этом рассказал Life.ru бренд-шеф сети семейных ресторанов «Ботаника» Александр Быков. В октябре и ноябре шеф советует чаще вспоминать про тыкву, морковь, свёклу и капусту.

По словам Быкова, многое зависит от способа приготовления. Например, морковь можно запечь с небольшим количеством масла и тимьяном. Овощ станет слаще, а сверху появится румяная корочка. Если добавить мягкий сыр и тыквенные семечки, получится интересное блюдо из простых продуктов.

Такой же подход шеф использует при разработке меню для ресторанов. Сначала он стремится раскрыть естественный вкус качественных продуктов, а затем дополняет его несколькими подходящими ингредиентами.

Ещё один вариант для осеннего меню — суп из запечённой тыквы. Для его приготовления нужно запечь тыкву вместе с луком и чесноком, измельчить овощи с горячим бульоном и добавить немного сливок. Имбирь и щепотка копчёной паприки сделают вкус ярче.

Специи вообще помогают по-новому почувствовать знакомую еду. Корица хороша не только в выпечке, но и в утренней каше с яблоком. Кардамон можно добавить к запечённой груше, мускатный орех в картофельное пюре, а имбирь в овощной суп или чай. Александр Быков Бренд-шеф сети семейных ресторанов «Ботаника»

Но начинать следует с небольшой щепотки: пряность должна поддерживать вкус, а не перекрывать всё остальное.

Для свежести и лёгкой кислинки шеф рекомендует использовать клюкву, бруснику и чёрную смородину. Подойдут и замороженные ягоды. Из них можно быстро приготовить соус к птице или добавить горсть в кашу. Особенно удачным Быков считает сочетание сладости запечённых овощей с кислинкой ягод.

На десерт эксперт советует приготовить печёные яблоки. Для этого нужно удалить сердцевину, положить внутрь немного творога, орехов и корицы, а затем запечь фрукты до мягкости. Получится простой десерт, который подойдёт для семейного ужина.

«Вообще, еда радует не только вкусом, это возможность замедлиться, приготовить что-то вместе и поговорить за ужином тоже создаёт настроение», — подчеркнул шеф.

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