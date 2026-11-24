59-летняя юмористка Елена Воробей призналась, что готова к новым отношениям, однако у потенциального избранника должно быть два преимущества — молодость и хороший достаток. О требованиях к будущему возлюбленному артистка рассказала в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Последний роман звезды «Аншлага» с госслужащим Сергеем закончился четыре года назад. С тех пор сердце Воробей остаётся свободным. При этом юмористка уверена, что современные женщины могут прекрасно выглядеть независимо от возраста, а большая разница в годах её совершенно не смущает.

«Главное — никаких ограничений. Он моложе? Прекрасно! Он очень сильно моложе? Ещё лучше!» — заявила артистка.

А вот содержать нового возлюбленного Воробей категорически не намерена. По её словам, мужчина должен обладать достатком выше среднего. После предыдущих отношений знаменитости хочется пожить в собственное удовольствие, а не решать чужие проблемы.

«Надоело быть спонсорами и адвокатами, психотерапевтами… Хочется немножечко пожить для себя, в свое удовольствие», — объяснила юмористка.

Коллег по шоу-бизнесу в качестве потенциальных женихов Воробей не рассматривает, зато готова присмотреться к поклонникам из первых рядов зрительного зала, билеты в которые стоят недёшево. Приложения для знакомств артистка не использует, предпочитая посещать дорогие магазины и тренажёрный зал, где, по её наблюдениям, можно встретить бизнесменов. Заодно она активно работает над фигурой, чтобы избежать эффекта «рука — бабушка-стайл».

Чтобы не подавлять будущего партнёра своим сильным характером, Воробей придумала правило «баночки горошка». Иногда, считает артистка, стоит позволить мужчине помочь даже в мелочах — например, открыть консервную банку, хотя сама она способна справиться с этим и ногтем.

Такому же подходу юмористка учит свою 23-летнюю дочь Софию, которая уже шесть лет встречается с однокурсником Иваном. Вскоре молодые люди получат дипломы, а сама Воробей надеется, что в 2027 году семья отпразднует свадьбу.

К слову, в октябре Елена Воробей уже привлекла внимание поклонников откровенным снимком из гримёрки. Юмористка примерила чёрный слитный купальник со сверкающими камнями и туфли на высокой платформе. Тогда артистка призналась, что выглядит немного вызывающе, и в шутку пожаловалась на полтора лишних килограмма, набранных во время поездки на Дальний Восток из-за любви к морепродуктам.