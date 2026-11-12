71-летняя американская телезвезда Крис Дженнер публично поздравила своего возлюбленного Кори Гэмбла с 46-летием. Глава семейства Кардашьян опубликовала в соцсетях серию совместных фотографий и призналась, насколько счастлива рядом с мужчиной, который младше неё на 25 лет.

«С днём рождения, моя любовь! Мне так повезло идти по жизни рядом с тобой. Спасибо за всё, что ты делаешь для меня и для всех нас каждый день», — написала Дженнер.

Знаменитость также поблагодарила избранника за поддержку, смех и радость, которые он приносит в её жизнь. К поздравлению она приложила 12 фотографий, сделанных за годы их отношений. На снимках пара запечатлена во время путешествий и совместных выходов в свет.

Дженнер и Гэмбл познакомились в 2014 году на праздновании дня рождения дизайнера Риккардо Тиши. Несмотря на внушительную разницу в возрасте, они вместе уже 12 лет. Кори ранее работал в музыкальной индустрии, в том числе с командой Джастина Бибера.

Примечательно, что всего за пять дней до собственного дня рождения Гэмбл поздравил Крис с 71-летием, назвав её своей «маленькой женой». Это вновь привлекло внимание к слухам о возможной свадьбе пары, хотя официально о браке знаменитости не объявляли.

Сама Крис остаётся одной из самых влиятельных фигур американского реалити-телевидения и активно участвует в жизни своих шестерых детей. Ранее Life.ru рассказывал об откровенном признании её дочери Хлои Кардашьян, которая заявила, что четыре года живёт без секса. В обсуждении личной жизни дочери участвовала и Дженнер.