Надпись «Слава России» на украинском флаге обернулась для эстонца сроком

Харьюский уездный суд в Эстонии приговорил 44-летнего мужчину к трём месяцам лишения свободы условно за надпись «Слава России» на украинском флаге возле посольства РФ в Таллине. Об этом сообщает портал ERR.

Инцидент произошёл около трёх часов ночи 23 апреля 2023 года возле российской дипмиссии на улице Пикк, 19. На временном ограждении там был размещён украинский флаг, на котором мужчина маркером оставил надпись.

Суд признал его виновным в осквернении официального символа иностранного государства. Назначенный трёхмесячный срок заменили условным наказанием с испытательным периодом в один год.

Два дня мужчина ранее провёл под стражей после задержания, поэтому неотбытая часть наказания составила два месяца и 28 дней. Если в течение испытательного срока он не совершит нового умышленного преступления, отправляться в тюрьму ему не придётся.

Кроме того, осуждённого обязали выплатить государству €1684,68 процессуальных издержек в течение года. Расходы на психиатрическую экспертизу в размере €1300 и часть оплаты адвоката взяло на себя государство.

Ранее Life.ru сообщал, что житель Эстонии через суд добился отмены штрафа за шорты с надписью Russia. Вируский уездный суд тогда отменил решение полиции и обязал правоохранителей вернуть мужчине изъятую одежду. Суд пришёл к выводу, что у него не было умысла демонстрировать запрещённую символику.