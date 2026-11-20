В Чехии 35-летний рабочий решил разнообразить интимную жизнь с помощью промышленного пневмопистолета, но эксперимент закончился трагедией. Мужчина получил смертельные внутренние травмы после попытки использовать сжатый воздух не по назначению. Подробности необычного случая раскрыло издание Live Science.

Желание поэкспериментировать настигло мужчину прямо на работе. Он воспользовался заводской системой подачи сжатого воздуха и обдувочным пневмопистолетом, решив приспособить оборудование для интимной стимуляции. Однако давление оказалось слишком сильным, и затея вышла из-под контроля.

Несмотря на тяжёлые травмы, пострадавший сумел самостоятельно добраться до коллег и позвать на помощь. Мужчина жаловался на сильную боль в животе и признался, что пострадал во время «глупого эксперимента». При этом он неоднократно повторял, что сам виноват в произошедшем.

Рабочего экстренно отправили в больницу на вертолёте, но по дороге его состояние резко ухудшилось. Из-за массивной кровопотери развился геморрагический шок. Спасти любителя нестандартных экспериментов медики не смогли.

Позднее судебно-медицинская экспертиза установила, что мужчина использовал пневмопистолет вместе с резиновой заглушкой. По версии специалистов, резкое увеличение давления привело к разрыву приспособления и тяжёлому повреждению кишечника. Исследователи назвали случай одним из самых необычных в своей практике и предупредили о смертельной опасности подобных экспериментов.

Ранее Life.ru рассказывал о рабочих завода в подмосковном Павловском Посаде, которые попытались надуть коллегу с помощью газового баллона. Товарищи решили проверить необычную идею на 27-летнем мужчине, однако вместо ожидаемого результата тот потерял сознание от боли. Прибывшие медики диагностировали разрыв кишечника и экстренно госпитализировали пострадавшего.