Украинская компания «Нафтогаз» договорилась с польским энергетическим концерном Orlen о поставках трёх партий американского сжиженного природного газа (СПГ) в первом квартале 2027 года. Об этом сообщается на официальном сайте украинской компании.

Согласно условиям контракта, топливо будут доставлять из США в Польшу. Там СПГ пройдёт регазификацию на терминале в городе Свиноуйсьце, после чего по польской газотранспортной системе поступит на Украину.

Договорённость предусматривает поставку трёх партий газа в первые три месяца следующего года. Таким образом, Киев рассчитывает обеспечить дополнительные объёмы топлива в период зимнего отопительного сезона.

Новый контракт стал продолжением сотрудничества, о котором стороны договорились ещё в сентябре 2026 года. Тогда «Нафтогаз» и Orlen подписали меморандум о будущих поставках американского СПГ.

Параллельно польская компания развивает сотрудничество с украинской стороной в сфере нефтепродуктов. В конце сентября агентство IAR сообщало о планах Orlen поставить на Украину топливо на сумму 500 миллионов долларов. Речь идёт об отдельном направлении поставок, не связанном со стоимостью нового газового контракта.

Ранее Life.ru сообщал, что украинская компания «Нафтогаз» разработала 24 сценария прохождения отопительного сезона 2026–2027 годов. При подготовке планов учитывались возможные удары по газовой инфраструктуре, погодные условия и объёмы собственной добычи топлива.