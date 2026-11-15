Нагиев поднял цены на актёрские курсы и заманивает учеников вечеринкой с сыном
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Дмитрий Нагиев придумал новый способ привлечь учеников на свои дорогостоящие актёрские курсы в Дубае. Теперь участникам обещают не только тренинги, но и вечеринку с DJ-сетом самого артиста и его сына Кирилла. Правда, за трёхдневную программу придётся выложить около 550 тысяч рублей — почти вдвое больше, чем за прежнее обучение сопоставимой продолжительности. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Новый интенсив получил название Next Level, или «Импровизация». Он запланирован на 25–27 января 2027 года, а в последний день должен состояться выпускной с музыкальной программой от Нагиевых. Организаторы уже принимают деньги, однако не гарантируют проведение вечеринки.
Помимо развлечений участникам обещают помочь справиться с тревожностью и нерешительностью, развить уверенность в себе и научиться быстрее реагировать в неожиданных ситуациях. В расписании также предусмотрены весьма необычные упражнения, включая практику с раздеванием.
Всего в группе предусмотрено 20 мест. Организаторы пытаются заинтересовать прежде всего тех, кто уже проходил обучение у Нагиева, однако желающих пока немного. Ранее сопоставимый по продолжительности интенсив обходился примерно в 270 тысяч рублей, тогда как новая программа стоит около 550 тысяч.
Ранее Life.ru рассказывал, как Нагиеву пришлось снижать цены на актёрские курсы в Дубае из-за недобора учеников. Тогда двухдневную программу уценили до 292 тысяч рублей, а недельную — до 462 тысяч. Несмотря на скидки, группы оставались заполнены лишь частично, хотя ранее такие интенсивы могли приносить артисту более 90 миллионов рублей в год.