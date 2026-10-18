«Будто дед одевал»: Кирилл Нагиев подколол знаменитого отца

Актёр Кирилл Нагиев опубликовал редкие совместные фотографии со своим отцом, телеведущим Дмитрием Нагиевым, сделанные на культурном мероприятии в Дубае. Семейные кадры артист сопроводил ироничной подписью, в которой посмеялся над стилем одежды знаменитого родителя.

«Два поколения, один взгляд на жизнь, косой. Папа говорит — я киваю. Я говорю — папа кивает. В итоге кто-то чему-то научился. Но это не точно. Жалко, папа одет, как будто его дед одевал», — написал Кирилл.

Публикация вызвала оживлённую реакцию подписчиков. Поклонники обратили внимание на внешнее сходство отца и сына, а также оценили их чувство юмора. В комментариях появились комплименты обоим артистам.

«Природа точно дважды не отдыхала на вас, трудилась в поте лица!» — пошутил один из пользователей.

Другие отметили, что Дмитрий Нагиев прекрасно выглядит. Несмотря на шутливые подколы, Кирилл не раз говорил о близких отношениях с отцом. Ранее он признавался, что уважает Дмитрия и всегда готов его поддержать независимо от обстоятельств.