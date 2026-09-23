Три участка и два особняка: Нагиев собрал семейное поместье под Москвой за 300 млн

Дмитрий Нагиев расширил владения в элитном посёлке «Княжье Озеро» на Новорижском шоссе и собрал семейное поместье из трёх участков и двух домов. Общую стоимость недвижимости SHOT оценивает примерно в 300 миллионов рублей.

Нагиев собрал в Подмосковье семейное поместье за 300 млн рублей. Фото © SHOT

Первоначально актёр приобрёл два соседних участка общей площадью 23 сотки в закрытой VIP-зоне посёлка. На них он построил трёхэтажный коттедж площадью около 315 квадратных метров. Стоимость такого объекта вместе с землёй может доходить до 200 миллионов рублей.

Нагиев собрал в Подмосковье семейное поместье за 300 млн рублей. Фото © SHOT

Позже Нагиев выкупил ещё 24 сотки по соседству. На территории уже находился дом площадью около 350 «квадратов», который артист полностью отремонтировал, а ограждения между участками убрал, объединив землю в одно пространство.

В этот особняк переехал отец актёра Владимир Николаевич. Соседи связывают покупку второго дома с желанием Нагиева жить ближе к отцу и помогать ему. Сейчас, как утверждается, единое имение занимает около 47 соток, а на территории расположены два крупных жилых дома. Самого Нагиева местные жители регулярно видят в посёлке.

Ранее Life.ru писал, что общую стоимость недвижимости Дмитрия Нагиева оценили более чем в 700 миллионов рублей. В эту сумму включали его особняк на Новой Риге, дом под Петербургом, квартиру в Москве и апартаменты в Дубае стоимостью около 300 миллионов рублей.