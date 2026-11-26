В московском Музее Победы впервые представили широкой публике орден «Победа» № 1, принадлежавший маршалу Георгию Жукову. Показ исторической реликвии приурочили к 130-летию со дня рождения полководца.

Орден «Победа» № 1 маршала Жукова выставили в Музее Победы. Видео © Telegram /МуZей Победы

Военачальник получил высшую военную награду СССР весной 1944 года за освобождение Правобережной Украины. При её изготовлении использовали платину, золото и серебро. Ювелиры украсили изделие 174 бриллиантами общим весом 16 карат и шестью крупными рубинами. Размер знака отличия составляет 72 миллиметра, вес — 78 граммов.

Правнучка маршала Варвара Ерохина (Жукова) подчеркнула, что возможность увидеть этот экспонат имеет особое значение для сохранения исторической памяти. По её мнению, знакомство с ним позволит посетителям отдать дань уважения всем солдатам и офицерам, прошедшим Великую Отечественную войну, в том числе тем, кто не дожил до её окончания.

Как рассказал генеральный директор учреждения Александр Школьник, орден стал центральным экспонатом выставочного проекта «Маршал Жуков. 130 лет». При участии нескольких музеев, архивов и семьи прославленного военачальника удалось собрать более сотни исторических предметов, включая личные письма. Открытие экспозиции состоялось в рамках трёхдневного Международного открытого форума «Жуков. Наследие». Увидеть раритет можно будет до 18 декабря включительно.

За всю историю существования ордена состоялось 20 награждений, его кавалерами стали 17 человек. Дважды этого знака отличия удостоились Иосиф Сталин, Георгий Жуков и Александр Василевский.

Ранее Life.ru рассказывал, как проходил первый Парад Победы 24 июня 1945 года, который Жуков принимал верхом на белом коне. Командовал торжественным шествием маршал Константин Рокоссовский. Для участия в церемонии в столицу прибыли отличившиеся в боях представители разных фронтов. Всего на Красную площадь вышли более 35 тысяч человек, включая 1400 военных музыкантов. Из-за сильного дождя воздушную часть мероприятия и демонстрацию трудящихся пришлось отменить.