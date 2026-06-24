Парад Победы 24 июня 1945 года: как дождь, белый конь и 200 вражеских знамён стали символами великого дня

24 июня 1945 года Москва проснулась не под летним солнцем, а под дождём. Казалось бы, погода решила испортить главный праздник страны, которая только что выстояла в самой страшной войне. Но именно этот дождь сделал первый Парад Победы ещё более живым и кинематографичным. Life.ru рассказывает, почему первый Парад Победы прошёл не 9 мая, что в нём было самым символичным и почему кадры 24 июня 1945 года до сих пор невозможно смотреть равнодушно.

Почему Парад Победы прошёл 24 июня, а не 9 мая?

Почему Парад Победы в 1945-м прошёл не 9 мая, а 24 июня? Фото © WIkipedia

День Победы Советский Союз встретил 9 мая 1945 года. Война закончилась, Берлин был взят, над Рейхстагом уже подняли красное знамя. Но провести большой парад сразу было невозможно. Нужно было собрать участников с фронтов, доставить их в Москву, подготовить сводные полки, пошить форму, отрепетировать прохождение войск, продумать порядок построения и вывести на Красную площадь не просто солдат, а людей, которые олицетворяли всю победившую армию.

В параде должны были участвовать представители разных фронтов, флота, военных академий, училищ и Московского гарнизона. Это был огромный живой портрет страны-победительницы — от маршалов до рядовых, от пехоты до танков. Именно поэтому датой празднования стало не 9 мая, а 24 июня.

Как Москва готовилась к историческому дню?

Первый Парад Победы в Москве: как 24 июня 1945 года страна увидела своих героев? Фото © ТАСС / Марк Редькин

Подготовка шла в невероятном темпе. Фронтовики, привыкшие к окопам, атакам и передовой, снова учились чеканить шаг. Для парада отбирали тех, кто отличился в боях и имел боевые награды. У многих за плечами были Сталинград, Курская дуга, освобождение Европы, штурм Берлина.

На Красную площадь должны были выйти не абстрактные «участники войны», а люди, которые буквально принесли Победу на своих плечах. В итоге в параде приняли участие более 35 тысяч человек. Среди них были маршалы, генералы, офицеры, сержанты, солдаты и 1400 военных музыкантов. Прошла и техника: танки, самоходные установки, артиллерия, машины, ставшие частью военной памяти.

Жуков и Рокоссовский: два маршала, два коня и вся страна перед ними

Маршалы Жуков и Рокоссовский на Параде Победы: Как началась главная церемония 24 июня 1945 года. Фото © ТАСС / Нэт-Фильм

Одним из ключевых символов Парада Победы стало появление маршала Георгия Жукова на белом коне, именно он принимал парад. А командовал шествием маршал Константин Рокоссовский. На Красной площади под проливным дождём Рокоссовский доложил о готовности войск, после чего Жуков принял рапорт и совершил объезд строя. Этот ритуал подчёркивал преемственность военных традиций и торжественный характер события.

За внешней торжественностью стоял реальный боевой опыт обоих полководцев. Жуков сыграл ключевую роль в ряде решающих операций Великой Отечественной войны, Рокоссовский также входил в число наиболее выдающихся командующих Красной армии. Их участие в параде символизировало, что Победу принимали не абстрактные фигуры, а военачальники, прошедшие войну вместе со своими войсками.

Дождь, который не смог отменить Победу

24 июня 1945 года в Москве: Как прошёл первый Парад Победы после войны. Фото © ТАСС / Макс Альперт

24 июня 1945 года в Москве шёл сильный дождь. Он промочил форму, брусчатку, трибуны и знамёна. Из-за непогоды пришлось отменить воздушную часть парада: самолёты так и остались на аэродромах. Не состоялась и запланированная демонстрация трудящихся.

Однако парад не остановили. Победители всё так же уверенно прошли по Красной площади, пусть и не с голубым небом над головами, а под тяжёлым московским дождём. Тогда многие даже принимали это за знак: сама погода напоминала, что Победа не была лёгкой, и оплакивала всех защитников, кто не смог до неё дожить.

200 вражеских знамён у Мавзолея

Немецкие знамёна у Мавзолея: Как завершился самый символичный момент Парада Победы 1945 года. Фото © ТАСС / С. Лоскутов / Фотохроника ТАСС

Кульминацией Парада Победы стала церемония низложения немецких знамён и штандартов. Советские воины несли 200 трофейных знамён разгромленных частей вермахта, опустив их почти до земли. Это был один из самых мощных символов XX века: знаки армии, которая пришла уничтожать СССР, оказались повержены в центре Москвы. Не в Берлине, не на поле боя, а на Красной площади — там, где страна показывала миру итог войны.

Парад Победы 1945 года не стал ежегодной традицией сразу. В последующие десятилетия парады в честь Победы проводились не каждый год, а сама дата 24 июня осталась особенной: страна увидела своих героев не в сводках, не на фронтовых фотографиях, а живыми, идущими по главной площади страны. Кстати, недавно Life.ru рассказал хронологию первого дня войны: как 22 июня 1941 года закончилось мирное время и началась война, которая продлилась четыре года.