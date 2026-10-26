«Находит решения в сложных условиях»: В России оценили стойкость отечественного автопрома

Российский автопром способен находить решения даже в сложных условиях. Такую оценку дал исполнительный директор компании «Кама», разработчик электромобиля «Атом», Харальд Грюбель в интервью RG.ru.

По словам топ-менеджера, одним из результатов развития отечественного автомобилестроения стал рост локализации производства. Грюбель ранее отмечал, что «Атом» вышел в лидеры российского авторынка по этому показателю.

В машине используются российские кузовные детали, аккумуляторные батареи, электроприводы, силовая электроника и программное обеспечение. Локализация производства достигла 70%. При этом разработчик продолжает расширять долю отечественных компонентов.