«Находит решения в сложных условиях»: В России оценили стойкость отечественного автопрома
Разработчик «Атома» Грюбель: Российский автопром всегда находит выход
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Российский автопром способен находить решения даже в сложных условиях. Такую оценку дал исполнительный директор компании «Кама», разработчик электромобиля «Атом», Харальд Грюбель в интервью RG.ru.
По словам топ-менеджера, одним из результатов развития отечественного автомобилестроения стал рост локализации производства. Грюбель ранее отмечал, что «Атом» вышел в лидеры российского авторынка по этому показателю.
В машине используются российские кузовные детали, аккумуляторные батареи, электроприводы, силовая электроника и программное обеспечение. Локализация производства достигла 70%. При этом разработчик продолжает расширять долю отечественных компонентов.
Ранее Life.ru сообщал, что производитель «Атома» планирует выпустить до 10 тысяч электромобилей к концу 2027 года. Компания рассчитывает увеличить производственные мощности до 20 машин за смену и приступить к разработке новых моделей на собственной платформе.