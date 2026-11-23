Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару остаётся в отделении интенсивной терапии с острой кишечной непроходимостью. Врачи пока не определили дату выписки. Об этом сообщает CNN Brasil со ссылкой на медицинский бюллетень больницы DF Star в Бразилиа.

Ранее Life.ru сообщал, что 71-летнего Болсонару доставили в больницу после приступа сильной боли в животе. Врачи наблюдают за его состоянием и решают вопрос о новой операции. В сентябре 2025 года суд признал бывшего президента виновным в организации заговора с целью помешать вступлению Луиса Инасиу Лулы да Силвы в должность главы государства в январе 2023 года. Болсонару приговорили к лишению свободы на срок более 27 лет.