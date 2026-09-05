«Нахожусь в шоке»: Шуфутинский высказался о присвоении звания народного артиста Путиным
Шуфутинский «находится в шоке» после присвоения звания народного артиста России
Михаил Шуфутинский. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
Михаил Шуфутинский прокомментировал указ президента Владимира Путина, которым ему присвоено звание народного артиста России. «Король русского шансона» честно признался, что шокирован новостью.
«Нахожусь в шоке», — сказал он в беседе с SHOT.
Новоиспечённый народный артист узнал об этом от знакомых. По словам Шуфутинского, он «никогда не инициировал себя и никогда бы не стал этого делать». А почётное звание для шансонье — показатель доверия и признания от страны и народа.
Напомним, Владимир Путин присвоил Михаилу Шуфутинскому звание народного артиста России. Глава государства подписал соответствующий указ 3 сентября.
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