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Опубликовано 5 сентября, 15:43

«Нахожусь в шоке»: Шуфутинский высказался о присвоении звания народного артиста Путиным

Шуфутинский «находится в шоке» после присвоения звания народного артиста России

Михаил Шуфутинский. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Михаил Шуфутинский. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Михаил Шуфутинский прокомментировал указ президента Владимира Путина, которым ему присвоено звание народного артиста России. «Король русского шансона» честно признался, что шокирован новостью.

«Нахожусь в шоке», — сказал он в беседе с SHOT.

Новоиспечённый народный артист узнал об этом от знакомых. По словам Шуфутинского, он «никогда не инициировал себя и никогда бы не стал этого делать». А почётное звание для шансонье — показатель доверия и признания от страны и народа.

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Напомним, Владимир Путин присвоил Михаилу Шуфутинскому звание народного артиста России. Глава государства подписал соответствующий указ 3 сентября.

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Матвей Константинов
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