Шуфутинский перевернул календарь 3 сентября и стал народным артистом России

Президент России Владимир Путин присвоил певцу Михаилу Шуфутинскому звание народного артиста РФ. Указ от 3 сентября опубликован на официальном сайте Кремля.

Звание присуждается за заслуги в области культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную деятельность. Шуфутинскому 77 лет. Он известен такими хитами, как «Третье сентября», «Пальма-де-Майорка», «Две свечи» и другими. За свою карьеру артист выпустил более 20 альбомов.

Ранее Life.ru сообщал, что президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда РФ бывшему премьер-министру и председателю совета директоров «Газпрома» Виктору Зубкову за особые заслуги перед государством, вклад в развитие газовой отрасли и многолетнюю работу. Зубков, занимавший пост главы правительства с 2007 по 2008 год и являющийся давним соратником Путина, много лет возглавляет совет директоров компании.