«Я благодарен судьбе»: Шуфутинский рассказал, что его вдохновляет

Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский заявил, что признание публики и постоянный успех остаются его главными источниками вдохновения. По словам певца, именно любовь зрителей помогает ему не терять надежду и получать настоящее удовольствие от своего дела.

Шуфутинский: Признание публики вдохновляет творить. Видео © Пятый канал

«Успех, это ведь какое дело... Он то есть, то его нет... Я благодарен судьбе, что он всё время есть, мне это нравится, меня это вдохновляет», — подчеркнул легендарный шансонье в интервью Пятому каналу.

Ранее Life.ru выяснил, какими скандалами Шуфутинский чуть не загубил карьеру. За почти полвека карьеры певец собрал стадионы, записал 30 альбомов и заработал репутацию беспроблемного артиста, но за внешним спокойствием скрываются конфликты, скандалы и неудобные истории.