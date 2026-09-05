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Регион
Опубликовано 5 сентября, 09:46

«Я благодарен судьбе»: Шуфутинский рассказал, что его вдохновляет

Михаил Шуфутинский заявил, что признание публики вдохновляет его творить

Михаил Шуфутинский. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Михаил Шуфутинский. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский заявил, что признание публики и постоянный успех остаются его главными источниками вдохновения. По словам певца, именно любовь зрителей помогает ему не терять надежду и получать настоящее удовольствие от своего дела.

Шуфутинский: Признание публики вдохновляет творить. Видео © Пятый канал

«Успех, это ведь какое дело... Он то есть, то его нет... Я благодарен судьбе, что он всё время есть, мне это нравится, меня это вдохновляет», — подчеркнул легендарный шансонье в интервью Пятому каналу.

Ранее Life.ru выяснил, какими скандалами Шуфутинский чуть не загубил карьеру. За почти полвека карьеры певец собрал стадионы, записал 30 альбомов и заработал репутацию беспроблемного артиста, но за внешним спокойствием скрываются конфликты, скандалы и неудобные истории.

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